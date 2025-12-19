Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla del suo posto; fa guadagnare milioni alla Red Bull
Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla del suo posto; fa guadagnare milioni alla Red Bull
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 19° dicembre 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli oggi: Max Verstappen svela LA VERITÀ sulla sua sostituzione alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Red Bull paga in MILIONI il suo errore. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes! LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc diventa virale; Charles parla del suo futuro; Problemi con il motore
- 13 minuti fa
Mercedes
ULTIME NOTIZIE: Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes!
- Oggi 19:13
F1 Antonelli Oggi
Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla del suo posto; fa guadagnare milioni alla Red Bull
- 43 minuti fa
F1 Hamilton Oggi
Hamilton Notizie Oggi: Minimizzano i problemi; Colpo ai loro titoli; Più polemiche nel 2021
- 1 ora fa
Cadillac
ULTIMA ORA: la Ferrari COMPLICA il debutto di Checo Perez con Cadillac!
- 1 ora fa
Ferrari
POLEMICA: Lewis Hamilton riceve un NUOVO COLPO al titolo 2021
- 3 ore fa
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre