Red Bull paga in MILIONI il suo errore con Kimi Antonelli
La Red Bull Racing non ha imparato nulla dal licenziamento di Sergio Pérez e avrebbe commesso un nuovo errore milionario.
Secondo le informazioni del giornalista Humberto Corradi, il team di Max Verstappen ha dovuto sborsare una ingente somma di denaro dopo lo scandalo che ha coinvolto Kimi Antonelli e Helmut Marko.
“Si stima che solo le dichiarazioni di Helmut Marko su Kimi Antonelli siano costate alla Red Bull più di 20 milioni di euro per mitigare la copertura mediatica negativa e il danno all'immagine del team”, ha riferito.
Correlato: Max Verstappen svela la verità sulla sostituzione di Kimi Antonelli alla Mercedes
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
