CRISI: Lewis Hamilton ha scoperto un difetto e la Ferrari LO HA IGNORATO

Lewis Hamilton avrebbe lanciato un avvertimento alla Ferrari che sarebbe stato ignorato, nonostante i problemi del team nella stagione 2025.

Questo è spiegato su newsf1.it in merito alla prossima stagione di Formula 1: "La Ferrari ha appena assunto due tecnici specializzati dalla Mercedes specificamente per le aree simulazione e pneumatici.

"Una decisione che conferma, mesi dopo, che il problema c'era ed era esattamente dove Sir Lewis aveva indicato. Hamilton ha individuato una debolezza strutturale (la conoscenza tecnica della simulazione) e ha insistito per risolverla.

"Questo ha portato il team ad assumere le persone giuste per correggere la situazione prima del regolamento del 2026", hanno dichiarato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

