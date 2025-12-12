Ferrari Notizie Oggi: Il motore del 2026 è motivo di preoccupazione; Nuovo accordo FIA
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 12° dicembre 2025 in Formula 1.
Ferrari oggi: PERICOLO - Svelate notizie preoccupanti sul motore del 2026. LEGGI DI PIÙ
Ferrari Oggi: FIA e F1 firmano il nuovo Patto della Concordia: la FIA riceverà molti più soldi. LEGGI DI PIÙ
