Mercedes ammette la sua PAURA PIÙ GRANDE per il 2026

Mercedes, il team di Kimi Antonelli, ha dichiarato di temere per le prestazioni di Franco Colapinto e Alpine nella stagione 2026 di Formula 1.

Toto Wolff, team principal, ha risposto al podcast Beyond The Grid alle affermazioni secondo cui il team tedesco avrà il motore migliore nel prossimo campionato: "Non si può mai essere compiacenti. Siamo persone che vedono il bicchiere mezzo vuoto, mai mezzo pieno.

"Tutto inizia con il nemico interno. La McLaren è stata la squadra migliore quest'anno con un motore Mercedes." Quindi, se il motore [del 2026] fosse superiore – cosa che non ci siamo mai sentiti in diritto di dire – allora dovremmo battere Williams, McLaren e Alpine.

"In effetti, alcuni di loro avranno avuto più tempo di sviluppo in galleria del vento perché non hanno ottenuto ottimi risultati nel Campionato Costruttori.

"Alcuni avranno introdotto innovazioni che potremmo non aver notato. Quindi nulla può essere dato per scontato, anche se il nostro motore Mercedes fosse il più potente", ha osservato.

Correlato: La notizia che potrebbe rendere Kimi Antonelli CAMPIONE nel 2026

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato