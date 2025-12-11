La notizia che potrebbe rendere Kimi Antonelli CAMPIONE nel 2026

Andrea "Kimi" Antonelli ha ricevuto una notizia che potrebbe metterlo in lizza per il Campionato del Mondo di Formula 1 nella stagione 2026.

Secondo FUnoAnalisiTecnica, il team del pilota italiano nutre grandi speranze per la prossima stagione grazie al suo nuovo motore: "Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, sappiamo che Mercedes si è concentrata più di qualsiasi altro team sui nuovi regolamenti.

"L'obiettivo in questo senso è abbastanza chiaro: iniziare un secondo ciclo vincente con i regolamenti che entreranno in vigore. La strada intrapresa dal team è quella giusta, perché tutte le sfide che si è posta nella costruzione della nuova vettura sono state brillantemente superate.

"In effetti, da quanto abbiamo appreso parlando con alcuni ingegneri del team, mentre la scelta di mantenere un basso profilo è ampiamente condivisibile, lo standard di lavoro raggiunto è addirittura superiore alle aspettative. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il motore", hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

