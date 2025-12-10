TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes nel 2025

Andrea Kimi Antonelli ha completato la sua prima stagione da rookie in Formula 1 e ha battuto diversi record.

Il pilota Mercedes ha concluso al settimo posto nel Campionato Piloti grazie a 150 punti, tra cui una pole position e un podio nella Sprint Race, ma non è tutto.

La stella italiana ha battuto Lewis Hamilton per il maggior numero di punti ottenuti in una stagione completa da un debuttante. Inoltre, è diventato il più giovane a ottenere una pole position in qualsiasi formato, a guidare una gara e a conquistare il giro più veloce di una gara.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

