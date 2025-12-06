close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Australia, 2025

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes discute dello scontro con la Red Bull: abbassate le aspettative

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes discute dello scontro con la Red Bull: abbassate le aspettative

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Australia, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 6° dicembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli oggi: la reazione INASPETTATA della Mercedes allo scontro con la Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Mercedes abbassa le aspettative con l'italiano. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton cade; Lewis rovina la sua qualifica; il messaggio di Sainz
F1 Hamilton oggi

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton cade; Lewis rovina la sua qualifica; il messaggio di Sainz

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes discute dello scontro con la Red Bull: abbassate le aspettative
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes discute dello scontro con la Red Bull: abbassate le aspettative

  • 1 ora fa
Abu Dhabi GP Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia di partenza e tempi di gara
F1 oggi

Abu Dhabi GP Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia di partenza e tempi di gara

  • 2 ore fa
Mercedes abbassa le aspettative su Kimi Antonelli
Mercedes

Mercedes abbassa le aspettative su Kimi Antonelli

  • Ieri 21:00
Programma e canali TV del Gran Premio di Abu Dhabi
GP di Abu Dhabi

Programma e canali TV del Gran Premio di Abu Dhabi

  • Ieri 20:30
Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
GP di Abu Dhabi

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP

  • Ieri 16:11
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre
 Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

  • 3 dicembre
 Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

  • 5 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play