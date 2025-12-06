Programma e canali TV del Gran Premio di Abu Dhabi
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di domenica al Gran Premio di Abu Dhabi, che incoronerà il Campione del Mondo di Formula 1 2025.
Il circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, ospiterà la 24a gara della stagione domenica 7 dicembre. Fernando Alonso spera di concludere la stagione con le promettenti prestazioni mostrate nelle ultime settimane.
Nel frattempo, Carlos Sainz cercherà di ottenere un ultimo buon risultato per la Williams in questa stagione. Infine, Franco Colapinto avrà bisogno di un miracolo per entrare nella Top 10 e conquistare i suoi primi punti dell'anno.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di domenica, inclusi orari e canali TV per diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma GP di Abu Dhabi: domenica 7 dicembre
Gara
- Spagna: 15:00 / DAZN
- Argentina: 10:00. /Stella +
- Colombia: 08:00. /Stella +
- Messico: 07:00. /SkySport
- Stati Uniti (Pacifico): 06:00. /ESPN
Cosa è successo durante la FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi?
La FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi si è conclusa con differenze minime tra Max Verstappen e Lando Norris, mentre Fernando Alonso ha fatto una sorprendente prestazione, posizionandosi davanti a un pilota della McLaren. George Russell ha registrato il giro più veloce del terzo allenamento con un tempo di 1:23.334, superando Norris per soli 0,004 secondi. Alonso ha ottenuto un notevole quarto posto, terminando davanti a Oscar Piastri, Esteban Ocon e Oliver Bearman.
Charles Leclerc si è assicurato il settimo posto, con Kimi Antonelli e Alex Albon che hanno completato il Top 10. Carlos Sainz ha concluso al dodicesimo posto, mentre Lewis Hamilton ha subito un grave incidente che ha determinato l'arretramento della sessione con la bandiera rossa. Infine, Franco Colapinto si è classificato al 19° posto, superando il pilota della Red Bull, Yuki Tsunoda.
GP di Abu Dhabi 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|Fernando Alonso
|5
|Oscar Piastri
|6
|Esteban Ocon
|7
|Oliver Bearman
|8
|Charles Leclerc
|9
|Kimi Antonelli
|10
|Alex Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Carlos Sainz
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Isack Hadjar
|17
|Pierre Gasly
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Franco Colapinto
|20
|Yuki Tsunoda
