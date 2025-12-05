Charles Leclerc, DISPERATO per la MANCANZA di soluzioni in Ferrari
Charles Leclerc ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di soluzioni ai problemi interni alla Ferrari.
Apparso davanti ai giornalisti ad Abu Dhabi, dopo una sessione deludente, il pilota monegasco ha dichiarato: "Abbiamo provato ogni possibile strategia, ma nelle ultime due o tre gare c’è qualcosa che non riusciamo ancora a comprendere.
"Stiamo lavorando al massimo per risolvere la questione e spero di trovare una soluzione già da domani. Dopo l’ultima sessione del venerdì, mi sento soddisfatto. Il percorso per migliorare le prestazioni è lungo, ma la determinazione del team potrebbe portare a sviluppi importanti a breve."
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
