ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una decisione RADICALE per il 2026
ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una decisione RADICALE per il 2026
Secondo quanto riferito, la Ferrari starebbe pianificando un cambiamento radicale per la stagione 2026 di Formula 1.
Secondo le informazioni del giornalista Rosario Giuliana di AutoRacer.IT, la Scuderia modificherà il volante per adeguarlo ai nuovi regolamenti.
"Il nuovo volante Ferrari per il 2026 sembra ispirarsi al volante delle HyperCar", hanno dichiarato.
Correlato: Lewis Hamilton afferma di essere svantaggiato all'interno della Ferrari!
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La grande preoccupazione della Mercedes per Kimi Antonelli ad Abu Dhabi
- 1 ora fa
Si ritirerà? Lewis Hamilton svela i suoi piani per il 2026
- 1 ora fa
ULTIME NOTIZIE: La Ferrari prende una decisione RADICALE per il 2026
- 2 ore fa
Verstappen NON PUÒ battere Norris; Leclerc salva la Ferrari nelle FP2 del GP di Abu Dhabi
- Oggi 15:00
Kimi Antonelli manda IL PEGGIOR MESSAGGIO a Max Verstappen e al titolo
- 2 ore fa
Lewis Hamilton afferma di essere svantaggiato all'interno della Ferrari!
- Oggi 17:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre
Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina
- 3 dicembre