Lewis Hamilton afferma di essere svantaggiato all'interno della Ferrari!
Lewis Hamilton ha dichiarato di essere in svantaggio all'interno della Ferrari dopo la seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Abu Dhabi.
Il sette volte campione del mondo ha dichiarato alla stampa dopo aver saltato le FP1: "In definitiva, questo mette chiunque sia in pista e salti la sessione in una posizione leggermente svantaggiata.
"Ma ho fatto del mio meglio per riprendere il ritmo il più velocemente possibile e, ovviamente, ho dovuto affrontare un equilibrio piuttosto difficile nella sessione, quindi abbiamo del lavoro da fare.
"Mi sento bene. Penso, ovviamente, che Arthur [Leclerc] abbia fatto un buon lavoro stamattina. È stato fantastico; è sempre bello vedere i giovani progredire, fare quello che fanno e vederli brillare", ha detto.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
