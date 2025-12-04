La TREMENDA UMILIAZIONE di Kimi Antonelli alla Ferrari nel 2025

Una statistica di Andrea Kimi Antonelli nel Campionato del Mondo di Formula 1 2025 ha lasciato la Ferrari completamente umiliata.

Nelle ultime quattro gare di F1, il pilota Mercedes è l'italiano che ha ottenuto il maggior numero di punti. Antonelli ha totalizzato 61 punti nello stesso periodo, superando Ferrari (48) e Racing Bulls (20).

Sebbene nessuno degli altri due team abbia piloti italiani, la loro sede è in Italia. Ferrari ha sede a Maranello, mentre RB ha sede a Faenza; tuttavia, i loro piloti non sono riusciti a ottenere i punti previsti.

Correlato: La Mercedes risponde alla Red Bull dopo i maltrattamenti a Kimi Antonelli

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!