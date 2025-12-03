La Mercedes risponde alla Red Bull dopo i maltrattamenti a Kimi Antonelli

La Mercedes ha risposto con fermezza alle azioni della Red Bull in seguito ai maltrattamenti subiti da Kimi Antonelli dopo il Gran Premio del Qatar.

Simone Resta, team principal della scuderia tedesca, ha dichiarato alla stampa quanto segue in merito all'accaduto al pilota italiano: "Non solo per me, ma anche per noi, per tutta la squadra, è piuttosto deludente.

"E prendiamo molto sul serio gli abusi online. Con il team di comunicazione, c'è molto lavoro da fare su strumenti e piattaforme per creare uno spazio sicuro in cui i tifosi possano interagire con la squadra.

"Inoltre, è stato fantastico leggere lunedì una dichiarazione della Red Bull che spiegava la propria posizione. E lo apprezziamo molto", ha aggiunto.

Correlato: NUOVO capitolo della soap opera! Marko fa qualcosa di molto insolito con Antonelli

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato