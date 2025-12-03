La Ferrari ha annunciato un nuovo contratto mercoledì 3 dicembre, in vista del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi.

In un comunicato ufficiale sul proprio sito web, la Scuderia ha annunciato quanto segue: "Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l'estensione della sua storica partnership con Philip Morris International (PMI).

"Si apre un nuovo capitolo di una delle collaborazioni più longeve nel mondo del motorsport, che dura ormai da oltre mezzo secolo. Il nuovo accordo si estende non solo a Scuderia Ferrari HP, ma anche al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

"Si rafforza un rapporto basato su valori condivisi di innovazione, ricerca e ambizione lungimirante", hanno dichiarato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

