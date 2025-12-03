UFFICIALE: La Ferrari SOSTITUISCE Lewis Hamilton
UFFICIALE: La Ferrari SOSTITUISCE Lewis Hamilton
Ferrari ha annunciato che, a partire dal prossimo Gran Premio del Qatar, un pilota diverso prenderà il posto di Lewis Hamilton.
La Scuderia ha confermato la notizia tramite un comunicato ufficiale, evidenziando come l’attenzione della squadra si concentrerà su Charles Leclerc e su Hamilton. Tuttavia, il britannico non prenderà parte alla prima sessione, poiché Arthur Leclerc guiderà per la seconda volta durante lo stesso weekend, correndo accanto al fratello.
"Un anno fa, Arthur aveva sostituito Carlos Sainz, nell’ambito dell’impegno della Ferrari HP di offrire ai giovani piloti un tempo prezioso in pista, in ottemperanza alla norma che prevede due sostituzioni in sessione per piloti con al massimo due Gran Premi alle spalle".
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
