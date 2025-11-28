Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 28° novembre 2025 in Formula 1
Kimi Antonelli oggi: UMILIA Hamilton e lo ELIMINA dalle qualifiche sprint del GP del Qatar. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: si infortuna dopo le qualifiche sprint e dice "Devo migliorare la mia guida". LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Antonelli oggi
Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
- Ieri 23:45
Ferrari
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc minaccia Sainz; Hamilton tocca il fondo
- Ieri 23:30
GP del Qatar
Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar
- Ieri 19:23
F1 oggi
F1 Notizie Oggi: Risultati FP1 e qualifiche Sprint; programma e griglia per il Qatar
- Ieri 23:15
Qatar GP
Griglia di partenza per la Qatar GP Sprint Race, con penalità
- Ieri 23:00
Qatar GP
Calendario e canali TV delle qualifiche e della gara sprint del GP del Qatar
- Ieri 22:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre