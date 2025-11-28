close global

Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Kimi Antonelli cade dopo le qualifiche sprint: "Devo migliorare la mia guida"

Kimi Antonelli cade dopo le qualifiche sprint: "Devo migliorare la mia guida"

Gianluca Cosentino
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Andrea Kimi Antonelli ha espresso una forte autocritica dopo il risultato in qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar.

Il pilota italiano ha dichiarato, secondo la stampa presente a Lusail, che la sessione di qualifiche è stata piuttosto caotica: “Ho vissuto un momento cruciale nella SQ2 che mi ha fatto perdere un po’ di fiducia e non sono riuscito a sfruttare appieno l’aderenza, nonostante il potenziale fosse elevato.

"Mi sono trovato sempre un passo indietro e c’è ancora molto lavoro da fare: devo migliorare il mio pilotaggio, anche se l’auto si è comportata bene oggi.”

Correlato: Antonelli UMILIA Hamilton e lo ELIMINA dalle Qualifiche Sprint del GP del Qatar

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

