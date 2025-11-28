Antonelli UMILIA Hamilton e lo ELIMINA dalle Qualifiche Sprint del GP del Qatar

Andrea Antonelli ha inferto un duro colpo a Lewis Hamilton, eliminandolo dalle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar.

Negli ultimi minuti della SQ1, Hamilton è riuscito ad assicurarsi il 15° posto con il suo ultimo giro lanciato, ultima posizione di qualifica per la SQ2. Tuttavia, Antonelli ha recuperato terreno, portandosi all'11° posto.

Questo ha fatto sì che il sette volte campione del mondo perdesse posizioni in classifica. Alla fine, Lewis ha concluso al 18° posto, appena davanti a Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Un momento imbarazzante, soprattutto considerando che Kimi aveva sostituito Lewis alla Mercedes dopo il passaggio del britannico alla Ferrari.

Correlato: Antonelli batte Russell; Norris davanti a Verstappen nelle FP1 del GP del Qatar

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato