Max Verstappen and Lando Norris edited onto a Qatar flag

Griglia di partenza per la Qatar GP Sprint Race, con penalità

Griglia di partenza per la Qatar GP Sprint Race, con penalità

Gianluca Cosentino
Max Verstappen and Lando Norris edited onto a Qatar flag

Venerdì sera Oscar Piastri ha compiuto una rimonta strepitosa a Lusail, assicurandosi la pole position per la gara sprint di sabato e lasciandosi alle spalle i rivali in campionato.

Il pilota australiano condividerà la prima fila con George Russell, mentre il suo compagno di squadra Lando Norris partirà terzo. Per la prima volta in 25 sessioni di qualifica sprint e Gran Premi quest'anno, Max Verstappen ha concluso sesto, subito dietro a Yuki Tsunoda.

Il deludente risultato di Verstappen è stato in parte dovuto a un incidente nel suo primo giro lanciato, finendo largo alla curva 4, che lo ha costretto a risparmiare tutto per il suo ultimo tentativo. Nel frattempo, Lewis Hamilton è stato eliminato in SQ1, segnando una conclusione deludente per la sua prima stagione con la Ferrari.

La gara sprint di sabato si preannuncia come un ottimo barometro del ritmo in vista del Gran Premio di domenica. Sebbene i punti in palio siano pochi, il risultato ha un peso maggiore di un semplice test. Norris dovrà battere Verstappen e Piastri di due punti questo fine settimana per assicurarsi il titolo, e guadagnare otto punti sabato sarebbe un grande passo in quella direzione.

GP del Qatar 2025: Parrilla Sprint

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Fernando Alonso
5Yuki Tsunoda
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Carlos Sainz
9Charles Leclerc
10Alexander Albon
11Isack Hadjar
12Oliver Bearman
13Gabriel Bortoleto
14Nico Hulkenberg
15Esteban Ocon
16Lance Stroll
17Liam Lawson
18Lewis Hamilton
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Correlato: Calendario e canali TV delle qualifiche e della gara sprint del GP del Qatar

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP del Qatar 2025: FP1

>Carlos Sainz
Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Fernando Alonso
4
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Charles Leclerc
9Lance Stroll
10Kimi Antonelli
11Nico Hulkenberg
12Lewis Hamilton
13Yuki Tsunoda
14George Russell
15Oliver Bearman
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Liam Lawson
20Franco Colapinto

