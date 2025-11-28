Griglia di partenza per la Qatar GP Sprint Race, con penalità

Venerdì sera Oscar Piastri ha compiuto una rimonta strepitosa a Lusail, assicurandosi la pole position per la gara sprint di sabato e lasciandosi alle spalle i rivali in campionato.

Il pilota australiano condividerà la prima fila con George Russell, mentre il suo compagno di squadra Lando Norris partirà terzo. Per la prima volta in 25 sessioni di qualifica sprint e Gran Premi quest'anno, Max Verstappen ha concluso sesto, subito dietro a Yuki Tsunoda.

Il deludente risultato di Verstappen è stato in parte dovuto a un incidente nel suo primo giro lanciato, finendo largo alla curva 4, che lo ha costretto a risparmiare tutto per il suo ultimo tentativo. Nel frattempo, Lewis Hamilton è stato eliminato in SQ1, segnando una conclusione deludente per la sua prima stagione con la Ferrari.

La gara sprint di sabato si preannuncia come un ottimo barometro del ritmo in vista del Gran Premio di domenica. Sebbene i punti in palio siano pochi, il risultato ha un peso maggiore di un semplice test. Norris dovrà battere Verstappen e Piastri di due punti questo fine settimana per assicurarsi il titolo, e guadagnare otto punti sabato sarebbe un grande passo in quella direzione.

GP del Qatar 2025: Parrilla Sprint

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Fernando Alonso 5 Yuki Tsunoda 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Carlos Sainz 9 Charles Leclerc 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Oliver Bearman 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Esteban Ocon 16 Lance Stroll 17 Liam Lawson 18 Lewis Hamilton 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP del Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 >Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

