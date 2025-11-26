F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc 'in contatto' con i rivali; Lewis Hamilton accusato di aver abbandonato
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc 'in contatto' con i rivali; Lewis Hamilton accusato di aver abbandonato
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 26° novembre 2025 in Formula 1.
Carlos Sainz ha colto l’occasione per osservare da lontano il caos in cui la Ferrari sembra essersi disintegrata in sua assenza, mandando così un messaggio significativo. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc vive una stagione piena di incertezze. Si vocifera infatti che il suo manager abbia stretto contatti con dirigenti di una scuderia rivale, alimentando così le speculazioni su una possibile uscita clamorosa dalla Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Il direttore della Ferrari, Fred Vasseur, ha esortato Lewis Hamilton a non abbattersi dopo un fine settimana deludente al Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Sette volte campione di F1, Lewis Hamilton è accusato dalla stampa italiana di trascurare i suoi doveri all’interno della Ferrari. LEGGI DI PIÙ
