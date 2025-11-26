Sainz dà la risposta PERFETTA alla crisi della Ferrari
Carlos Sainz ha colto l’occasione per osservare da lontano il caos in cui la Ferrari sembra essersi disintegrata in sua assenza, mandando così un messaggio significativo.
La scorsa settimana, John Elkann, presidente del suo ex team, aveva scatenato una frenesia mediatica che ha fatto scaturire numerose domande al pilota spagnolo. Dopo due Abbandoni consecutivi al Gran Premio del Brasile, durante i quali Elkann aveva elogiato il lavoro dei tecnici e degli ingegneri della scuderia, mentre criticava aspramente Lewis Hamilton e Charles Leclerc, invitandoli a concentrarsi sulla guida piuttosto che sulle chiacchiere, la situazione si è ulteriormente complicata.
La Ferrari e i suoi piloti hanno deciso di mostrare un fronte unito alla stampa. Sia Hamilton che Leclerc hanno sottolineato come ogni membro del team debba assumersi la propria responsabilità, facendo trasparire un profondo rispetto nei confronti di Elkann e evitando così di alimentare polemiche interne. Parallelamente, la stampa si è precipitata a cercare titoli sensazionalistici sul caso Sainz, che, in virtù della sua esperienza in Ferrari, avrebbe potuto esprimere opinioni forti. Tuttavia, il pilota ha offerto un commento misurato che ha lasciato un segno.
Non è facile gestire la squadra rossa
Durante un’intervista, Ted Kravitz ha messo Sainz sotto la lente, domandando se i piloti dovessero prestare maggiore attenzione nel parlare in pubblico per non offendere gli ambienti dirigenziali del team.
Pur potendo nascondere un certo risentimento per essere stato sostituito da un sette volte campione del mondo, Sainz ha risposto con un sorriso complice: “Non è affar mio. Non sono la rana che tiene il tè.” Kravitz ha replicato, ringraziandolo e definendo la risposta perfetta, concludendo così il confronto.
