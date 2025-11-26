Hamilton accusato di aver abbandonato la responsabilità della Ferrari in F1

Sette volte campione di F1, Lewis Hamilton è accusato dalla stampa italiana di trascurare i suoi doveri all’interno della Ferrari. Il pilota, arrivato in Scuderia agli inizi del 2025 in un ingaggio ricco di promesse, ha visto presto svanire l’entusiasmo iniziale.

Dopo dodici stagioni con Mercedes, non ci si aspettava risultati immediati, ma con sole due gare rimaste nella sua prima stagione in rosso, l’icona britannica non è ancora riuscita a conquistare una posizione sul podio.

Nonostante qualche segnale iniziale di dissenso, Hamilton aveva acceso le speranze vincendo lo sprint del Gran Premio di Cina, facendo sperare in un nuovo ciclo di successi. Tuttavia, il 2025 ha preso una piega diversa, lasciando molti fan a interrogarsi sul reale impegno del campione nel cercare di riportare la Ferrari ai vertici del motomondiale.

Sta dando il massimo in Ferrari?

Nel recente Gran Premio di Las Vegas, per la prima volta in carriera Hamilton ha fatto la qualifica partendo dall’ultima posizione, per poi risollevarsi e concludere al'ottava posizione, grazie anche al doppio abbandono della McLaren. Nonostante i suoi 105 successi nei Gran Premi, il pilota britannico ha definito questa stagione come la peggiore della sua carriera. Alterna interviste post-gara dal tono pessimista a messaggi motivazionali sui social, mentre torna a Maranello per cercare di identificare le cause dei suoi problemi. Ma sta davvero facendo tutto il possibile per invertire la rotta?

Giorgio Terruzzi, de Il Corriere della Sera, non è di questo avviso. In un articolo pubblicato dopo il GP di Las Vegas, il giornalista ha accusato Hamilton di “eludere” le proprie responsabilità all’interno del team. Terruzzi ha descritto le coppie di piloti di Ferrari e McLaren come “due realtà sull’orlo di un collasso nervoso”, aggiungendo che sia Leclerc che Hamilton hanno perso la fiducia nel SF-25.

Il servizio prosegue sottolineando come i protagonisti parlino apertamente, nonostante le ripetute ammonizioni del presidente. Le critiche emergevano in ogni sessione cronometrata, contraddicendo sia gli slogan vuoti pronunciati alle soglie di Las Vegas – accolti per impegno ma privi di convinzione – sia le descrizioni visionarie di Vasseur, che paragonava la pista a un paesaggio lunare. Un Ferrari che, secondo Charles, si rifiuta di assumersi le proprie colpe, e una stagione definita dalla peggiore performance da Lewis, che evita ogni responsabilità nonostante il suo ruolo, dipingono un quadro di distacco e scoraggiamento al posto del solido impegno che i tifosi speravano fin dall’inizio.

