Il discorso COMMOVENTE di Hamilton sulla Ferrari al GP di Las Vegas

Lewis Hamilton ha dimostrato il suo impegno nel mantenere alto lo spirito di squadra in Ferrari, nonostante le difficoltà del weekend di Las Vegas.

Durante la sessione di qualifiche, caratterizzata da condizioni fredde e umide, il pilota britannico non è riuscito a superare la prima fase, costringendolo a partire dalla decimonovesima posizione poiché le gomme non si erano riscaldate adeguatamente.

Una qualificazione complicata ha decisamente ostacolato il suo passaggio alla Q2 Ulteriori dettagli sulle qualifiche.

Nei primi giri di gara, Hamilton ha cercato di guadagnare terreno superando alcuni avversari, ma la sfida si è complicata quando è stato ostacolato dalla Haas di Esteban Ocon, che lo ha trattenuto fuori dalla zona punti. Successivamente, un contenzioso in curva 14 con Alex Albon della Williams, che nel tentativo di recuperare posizione si è trovato coinvolto in un incidente, ha determinato una penalità di cinque secondi da parte dei commissari per il pilota britannico.

Hamilton al Gran Premio di Las Vegas

Alla fine della gara, Hamilton si è classificato al decimo posto, dietro a Nico Hulkenberg e Isack Hadjar; successivamente, una doppia squalifica alla McLaren lo ha fatto retrocedere all'ottava posizione, un risultato che ha dispiaciuto il pilota Ferrari. Nonostante le difficoltà della sessione di venerdì, il campione ha cercato di infondere fiducia al team, affermando con decisione: "Ogni sfida porta con sé un’opportunità. Darò il massimo per recuperare e dimostrare il mio valore. Grazie per il vostro sostegno e comprensione".

Il messaggio di Hamilton sottolinea il suo forte impegno per l’unità in Ferrari, soprattutto se si considera il recente invito del presidente John Elkann ai piloti a concentrarsi esclusivamente sulla guida, senza distrazioni. Fin dall’inizio del weekend a Las Vegas, sia il team che i piloti hanno manifestato una chiara volontà di mostrare compattezza; tuttavia, il risultato ottenuto sabato sera potrebbe sollevare ulteriori dubbi interni, specie considerando che Charles Leclerc ha raggiunto solo il sesto posto (quarto dopo le squalifiche) e Ferrari si ritrova indietro di ben 53 punti rispetto alla Mercedes nella corsa al secondo posto del campionato costruttori.

