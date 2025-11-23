F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton realizza un altro record negativo; Charles Leclerc esplode
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 23° novembre 2025 in Formula 1.
In una sessione di qualifiche estremamente competitiva a Las Vegas, Lewis Hamilton – sette volte campione del mondo – ha vissuto un momento assai difficile. LEGGI DI PIÙ
John Elkann, che ha attirato l'attenzione rivolgendosi senza mezzi termini a Lewis Hamilton e Charles Leclerc e invitandoli a concentrarsi sull’essenziale, ha ricevuto una risposta chiara dal pilota britannico. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha mostrato la sua frustrazione al Gran Premio di Las Vegas, dove la Ferrari si è nuovamente trovata indietro rispetto agli avversari in Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto a Max Verstappen una nuova opportunità per rafforzare la sua corsa al titolo mondiale in una stagione ricca di colpi di scena. LEGGI DI PIÙ
