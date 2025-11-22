Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse
Te presentiamo la griglia di partenza per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, sanzioni incluse.
Venerdì sera a Las Vegas Lando Norris ha brillato conquistando una pole impeccabile, assicurandosi la miglior posizione per consolidare il vantaggio in campionato.
La sessione di qualifiche è iniziata sotto una pioggia torrenziale nel deserto del Nevada, ma con il passare del tempo le condizioni sono migliorate sensibilmente. Il pilota della McLaren, favorito per il titolo, ha sfruttato al massimo i pneumatici intermedi, battendo Max Verstappen per soli tre decimi di secondo.
Successivamente, sono state avviate verifiche su piloti di rilievo quali Carlos Sainz e Kimi Antonelli; tuttavia la FIA ha deciso di non applicare alcuna sanzione in entrambi i casi.
GP di Las Vegas: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Carlos Sainz
|4
|George Russell
|5
|Oscar Piastri
|6
|Liam Lawson
|7
|Fernando Alonso
|8
|Isack Hadjar
|9
|Charles Leclerc
|10
|Pierre Gasly
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lance Stroll
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Franco Colapinto
|16
|Alexander Albon
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Yuki Tsunoda
|20
|Lewis Hamilton
Cosa è successo nelle FP3 del GP di Las Vegas?
Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del GP di Las Vegas, chiudendo davanti a entrambi i piloti McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri erano in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo non hanno permesso loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.
George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton al secondo posto.
Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten all'inizio delle prove libere di venerdì per il Gran Premio di Las Vegas.
GP di Las Vegas 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Alexander Albon
|4
|Isack Hadjar
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Liam Lawson
|8
|Lance Stroll
|9
|Fernando Alonso
|10
|Pierre Gasly
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|15
|Charles Leclerc
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
