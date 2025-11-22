close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse

Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse

Gianluca Cosentino
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Te presentiamo la griglia di partenza per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, sanzioni incluse.

Venerdì sera a Las Vegas Lando Norris ha brillato conquistando una pole impeccabile, assicurandosi la miglior posizione per consolidare il vantaggio in campionato.

La sessione di qualifiche è iniziata sotto una pioggia torrenziale nel deserto del Nevada, ma con il passare del tempo le condizioni sono migliorate sensibilmente. Il pilota della McLaren, favorito per il titolo, ha sfruttato al massimo i pneumatici intermedi, battendo Max Verstappen per soli tre decimi di secondo.

Successivamente, sono state avviate verifiche su piloti di rilievo quali Carlos Sainz e Kimi Antonelli; tuttavia la FIA ha deciso di non applicare alcuna sanzione in entrambi i casi.

GP di Las Vegas: Griglia di partenza

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Max Verstappen
3Carlos Sainz
4George Russell
5Oscar Piastri
6Liam Lawson
7Fernando Alonso
8Isack Hadjar
9Charles Leclerc
10Pierre Gasly
11Nico Hulkenberg
12Lance Stroll
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Franco Colapinto
16Alexander Albon
17Kimi Antonelli
18Gabriel Bortoleto
19Yuki Tsunoda
20Lewis Hamilton

Correlato: Orari e canali TV del GP di Las Vegas

Cosa è successo nelle FP3 del GP di Las Vegas?

Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del GP di Las Vegas, chiudendo davanti a entrambi i piloti McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri erano in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo non hanno permesso loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton al secondo posto.

Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten all'inizio delle prove libere di venerdì per il Gran Premio di Las Vegas.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Max Verstappen
3Alexander Albon
4Isack Hadjar
5Lewis Hamilton
6Kimi Antonelli
7Liam Lawson
8Lance Stroll
9Fernando Alonso
10Pierre Gasly
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Esteban Ocon
15Charles Leclerc
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Yuki Tsunoda
19Oscar Piastri
20Lando Norris

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton risponde; Risultato umiliante; Leclerc esplode
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton risponde; Risultato umiliante; Leclerc esplode

  • Oggi 13:23
Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine
F1 Antonelli Oggi

Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine

  • Oggi 13:20
F1 Notizie Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia e programma per il GP di Las Vegas
F1 Oggi

F1 Notizie Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia e programma per il GP di Las Vegas

  • Oggi 13:18
Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse
Gran Premio di Las Vegas

Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse

  • Oggi 13:14
UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes
Mercedes

UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes

  • Oggi 07:43
Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas
Gran Premio di Las Vegas

Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas

  • Oggi 06:29
Più notizie

Molto letto

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre
 Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

  • 3 novembre
 Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

  • 6 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play