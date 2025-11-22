Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse

Te presentiamo la griglia di partenza per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, sanzioni incluse.

Venerdì sera a Las Vegas Lando Norris ha brillato conquistando una pole impeccabile, assicurandosi la miglior posizione per consolidare il vantaggio in campionato.

La sessione di qualifiche è iniziata sotto una pioggia torrenziale nel deserto del Nevada, ma con il passare del tempo le condizioni sono migliorate sensibilmente. Il pilota della McLaren, favorito per il titolo, ha sfruttato al massimo i pneumatici intermedi, battendo Max Verstappen per soli tre decimi di secondo.

Successivamente, sono state avviate verifiche su piloti di rilievo quali Carlos Sainz e Kimi Antonelli; tuttavia la FIA ha deciso di non applicare alcuna sanzione in entrambi i casi.

GP di Las Vegas: Griglia di partenza

Correlato: Orari e canali TV del GP di Las Vegas

Cosa è successo nelle FP3 del GP di Las Vegas?

Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del GP di Las Vegas, chiudendo davanti a entrambi i piloti McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri erano in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo non hanno permesso loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton al secondo posto.

Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten all'inizio delle prove libere di venerdì per il Gran Premio di Las Vegas.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Alexander Albon 4 Isack Hadjar 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Liam Lawson 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Pierre Gasly 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Charles Leclerc 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Yuki Tsunoda 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!