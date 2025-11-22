Vi presentiamo tutte le informazioni essenziali per vivere a pieno l’emozione di sabato sera al Gran Premio di Las Vegas del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

La pista cittadina del Nevada ospiterà, il 22 novembre, la 22ª gara del calendario. Fernando Alonso punta a proseguire con il brillante rendimento che ha dimostrato nelle ultime settimane.

Nel frattempo, Carlos Sainz intende capitalizzare il miracolo della qualifica per ottenere un buon risultato con la Williams, mentre Franco Colapinto mira a superare le difficoltà recenti e a risalire la classifica con la sua Alpine, rinnovata per il 2026.

Ecco tutto quello che serve sapere per la serata, compresi orari e canali TV per America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Orari del Gran Premio di Las Vegas: Sabato 22 novembre

Gara

Spagna: 06:00 (domenica 24) / DAZN

06:00 (domenica 24) / DAZN Argentina: 01:00 (domenica 24) / Star+

01:00 (domenica 24) / Star+ Colombia: 23:00 / Star+

23:00 / Star+ Messico: 22:00 / Fox Sports

22:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 21:00 / ESPN

Correlato: UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes

Cosa è successo nelle FP3 del GP di Las Vegas?

Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del GP di Las Vegas, chiudendo davanti a entrambi i piloti McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri erano in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo non hanno permesso loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton al secondo posto.

Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten all'inizio delle prove libere di venerdì per il Gran Premio di Las Vegas.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Alexander Albon 4 Isack Hadjar 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Liam Lawson 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Pierre Gasly 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Charles Leclerc 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Yuki Tsunoda 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!