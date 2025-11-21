Russell mette in dubbio il livello di Kimi Antonelli a Las Vegas

George Russell ha messo in dubbio le possibilità di Andrea "Kimi" Antonelli per il resto del weekend del Gran Premio di Las Vegas.

Il pilota britannico, in dichiarazioni pubblicate dalla Formula 1 sul suo sito web, ha parlato del suo compagno di squadra dopo il secondo posto di Antonelli nella seconda sessione di prove libere.

"Lando è stato veloce, Verstappen e Leclerc sono stati veloci anche nelle FP1, così come Kimi, quindi sarà una gara serrata. Non è andata male, penso che siamo in lotta, ma dobbiamo essere realisti.

"C'erano grandi aspettative per noi all'inizio del weekend, ma abbiamo cambiato molto la macchina rispetto allo scorso anno. È sicuramente migliorata nel corso della stagione, ma forse non è competitiva come lo eravamo 12 mesi fa. Ciononostante, siamo ancora lì, vicini, ed è stata una gara serrata", ha commentato.

Correlato: Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!