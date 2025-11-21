F1 oggi: Lewis Hamilton subisce un duro colpo legale; Kimi Antonelli è a rischio?
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 20° novembre 2025 in Formula 1.
In un recente intervento, l’ex compagno di Lewis Hamilton, Jenson Button, ha sottolineato l’importanza di vedere il sette volte campione ritrovare il suo spirito vincente, un elemento essenziale per la Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Un giudice ha stabilito che l'ex pilota Ferrari, Felipe Massa, potrà portare parte del suo caso in tribunale, riguardante la controversia sul Campionato del 2008, titolo persosi a favore di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Juan Pablo Montoya ha evidenziato uno dei principali effetti del recente miglioramento di Andrea Kimi Antonelli, sottolineando come la Mercedes intenda sfruttare appieno questo potenziale. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff si appresta a cedere una parte delle sue azioni in Mercedes, un’operazione che potrebbe inaspettatamente modificare l’equilibrio della scuderia. LEGGI DI PIÙ
