SCANDALO: Kimi Antonelli ACCETTA IL DANNO causato dalla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha ammesso i duri colpi subiti in Mercedes durante le difficoltà affrontate nella stagione 2025 di Formula 1.

In un’intervista rilasciata a SportsKeeda, il pilota italiano ha raccontato come, subito dopo il Gran Premio di Monza, sia il team principal Toto Wolff sia suo padre non abbiano esitato a dargli una dura ramanzina.

"Quei rimproveri e consigli, seppur dolorosi, sono stati per me un reset essenziale. Ho dovuto riscoprire l’importanza di ciò che conta davvero per tornare alla mia forma migliore.

"Senza il supporto dei miei ingegneri e la fiducia di chi ha sempre creduto in me, non sarei riuscito a superare quel momento difficile. Dopo ogni sessione di allenamento o gara, ammetto di sentirmi agitato nel ripensare agli errori commessi e al tempo perso."

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

