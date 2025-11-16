F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton attacca gli esperti; Charles Leclerc si definisce danno collaterale

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari Domenico 16° novembre 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc spera che quanto accaduto durante il Gran Premio del Brasile non si ripeta a Las Vegas. Nonostante la vettura funzioni correttamente, altri fattori hanno limitato il suo rendimento. LEGGI DI PIÙ

Susie Wolff ha rivelato l’impatto emotivo che la partenza di Lewis Hamilton dalla Mercedes ha avuto sia su di lei sia su Toto Wolff, il capo del team in Formula 1. LEGGI DI PIÙ Lewis Hamilton si schiera a favore dei giovani talenti della Formula 1, rispondendo alle critiche di alcuni ex piloti ora commentatori, che lui definisce veterani poco brillanti. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha sorpreso il mondo della F1 con il suo passaggio alla Ferrari, segnando una svolta decisiva nel paddock. Tuttavia, questa mossa potrebbe rivelarsi una delle decisioni peggiori della sua carriera. LEGGI DI PIÙ

