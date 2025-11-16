Il grande fastidio della Mercedes dopo il TRADIMENTO di Hamilton
Susie Wolff ha rivelato l’impatto emotivo che la partenza di Lewis Hamilton dalla Mercedes ha avuto sia su di lei sia su Toto Wolff, il capo del team in Formula 1.
Il trasferimento di Hamilton alla Ferrari, annunciato all’inizio della stagione 2024 dopo un decennio di successi con la Scuderia e sei titoli mondiali, ha lasciato il pubblico a bocca aperta.
Pur non realizzando il tanto sognato ottavo campionato nel 2025, il suo ex team principal continua a mantenere un’amicizia solida con il sette volte campione. Inoltre, Hamilton coltiva un legame speciale con Susie Wolff, attualmente direttrice della F1 Academy ed ex-pilota, che ha descritto con sincerità il percorso emotivo vissuto durante questa transizione.
L'amicizia di Wolff con Hamilton
Susie Wolff e Hamilton hanno fatto il loro ingresso sulla scena britannica del motorsport gareggiando nel campionato di Formula Renault UK nel 2003. Quell'anno, sul circuito di Snetterton, i due hanno condiviso il podio, con Hamilton in testa e Wolff al terzo posto. Quel primo incontro ha segnato l'inizio di una lunga amicizia, testimoniata negli anni sia in pista che fuori, e ha gettato le basi per un rapporto fondato sul rispetto reciproco e sulla passione per la velocità, un legame destinato a crescere nel tempo.
Nella recente tournée mediatica per presentare la sua autobiografia "Driven", l'ex-pilota ha offerto uno sguardo intimo sulla sua amicizia con Hamilton. Nel podcast "High Performance" ha sottolineato l'influenza positiva del sette volte campione in Formula 1, riconoscendo il suo costante impegno nel difendere ciò che è giusto. "Lewis ha sempre avuto la capacità di vedere il quadro completo e non ha mai esitato a farsi avanti quando c'era qualcosa di importante da dire", ha concluso, evidenziando il coraggio e la determinazione che hanno sempre contraddistinto la sua carriera.
