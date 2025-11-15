close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla degli errori; Una promessa spaventosa; Mercedes copia la Ferrari

Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla degli errori; Una promessa spaventosa; Mercedes copia la Ferrari

Gianluca Cosentino
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 15° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: I social media ESPLODONO dopo il messaggio di Max Verstappen! LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: la prospettiva PROMETTENTE per il GP di Las Vegas che spaventa la McLaren. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Mercedes COPIA la STRATEGIA della Ferrari con Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla degli errori; Una promessa spaventosa; Mercedes copia la Ferrari
KIMI ANTONELLI

Antonelli Notizie Oggi: Verstappen parla degli errori; Una promessa spaventosa; Mercedes copia la Ferrari

  • Ieri 23:30
Hamilton Notizie Oggi: Affronta lo scandalo; Mette la stampa contro la Ferrari; Conferma il suo futuro
LEWIS HAMILTON

Hamilton Notizie Oggi: Affronta lo scandalo; Mette la stampa contro la Ferrari; Conferma il suo futuro

  • Ieri 23:00
Checo Pérez riesce a realizzare ciò che né Hamilton né Leclerc sono riusciti a fare alla Ferrari!
Ferrari

Checo Pérez riesce a realizzare ciò che né Hamilton né Leclerc sono riusciti a fare alla Ferrari!

  • Ieri 21:30
BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari
Ferrari

BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari

  • Ieri 21:00
Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc
Ferrari

Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc

  • Ieri 20:30
Ferrari Notizie Oggi: Sainz torna?; Pérez si ispira a Leclerc e riesce a battere Verstappen
FERRARI

Ferrari Notizie Oggi: Sainz torna?; Pérez si ispira a Leclerc e riesce a battere Verstappen

  • Ieri 20:22
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre
 Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

  • 3 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play