Antonelli after taking P2 in Sprint at Interlagos

La promessa di Kimi Antonelli per il GP di Las Vegas spaventa la McLaren

Gianluca Cosentino
Antonelli after taking P2 in Sprint at Interlagos

Andrea Kimi Antonelli ha fatto una promessa importante a Mercedes in vista del prossimo Gran Premio di Las Vegas, una mossa che potrebbe mettere in allerta la McLaren.

Il pilota italiano, intervenuto in un'intervista per GPBlog, ha dichiarato: "Sono molto ottimista. Come squadra abbiamo deciso di ripetere il successo dell'anno scorso con l'auto.

"Naturalmente, sebbene il bolide sia diverso oggi e il contesto sia mutato, la rapidità dimostrata in passato non garantisce necessariamente lo stesso risultato in questa stagione.

"Il team lavorerà per posizionare l’auto al meglio e io, come pilota, darò il massimo per esprimere al meglio il mio potenziale."

Correlato: I social media esplodono dopo il messaggio di Verstappen ad Antonelli!

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

