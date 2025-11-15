La Mercedes copia la strategia della Ferrari con Lewis Hamilton per Kimi Antonelli

Mercedes ha copiato la strategia della Ferrari con Lewis Hamilton e la adotterà con Kimi Antonelli al prossimo Gran Premio di Las Vegas.

In omaggio alla tradizione sportiva americana, il team ha presentato un cappellino da baseball verde acqua e una t-shirt ispirata allo streetwear degli anni 2000.

Inoltre, il marchio Mercedes si sta rinnovando. Ha abbandonato il suo consueto font aziendale per uno stile più casual. Secondo loro, la patch con il "25" ricamato sulle maniche non solo commemora il lancio della collezione 2025, ma evoca anche l'aspetto delle maglie della NFL.

Sebbene Ferrari opti per uno stile diverso, a nostro avviso, il suo impegno nei confronti dei temi americani è meno pronunciato rispetto a quello di Mercedes. Pertanto, quest'ultima è in testa.

Dando una rapida occhiata a tutto il merchandising di Las Vegas, e basandoci esclusivamente sulle "vibrazioni", diamo a Mercedes un 6,5 su 10, mentre a Ferrari un 3. Dopotutto, la loro offerta è fondamentalmente solo un'altra variante del familiare rosso.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

