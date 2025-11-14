close global

﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Antonelli Notizie Oggi: Genio in Brasile: come ha evitato il licenziamento; Il segreto della Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Genio in Brasile: come ha evitato il licenziamento; Il segreto della Mercedes

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 14° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Il GENIO dell'italiano che lo ha salvato nel GP del Brasile. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes svela il fattore che ha SALVATO il FUTURO dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes svela il SEGRETO dietro la rinascita dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Classifiche F1

