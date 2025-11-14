Mercedes svela il SEGRETO dietro la rinascita di Kimi Antonelli

Mercedes ha svelato il segreto della rinascita di Andrea "Kimi" Antonelli nelle ultime settimane.

Simone Resta, direttore tecnico del team tedesco, parlando con GPBlog, ha dichiarato quanto segue sul pilota italiano: "Senza dubbio, Kimi ha avuto una prestazione molto solida, arrivando secondo in tutte le sessioni di qualifica e di gara. Una prestazione davvero eccezionale.

"Crediamo che la sua buona prestazione sia dovuta principalmente al lavoro svolto con lui dopo le prime gare europee: preparazione, concentrazione, lavoro pre-gara, lavoro al simulatore e un coinvolgimento sempre maggiore nella preparazione del weekend."

"Crediamo che tutto questo stia dando i suoi frutti. Crediamo anche che il fatto di concentrarsi maggiormente sugli aspetti tecnici e meno su altre attività stia dando i suoi frutti. Quindi penso che questo sia il risultato del lavoro svolto nelle settimane scorse", ha osservato.

Correlato: Mercedes svela il fattore che ha SALVATO il FUTURO di Kimi Antonelli

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!