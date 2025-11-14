Il genio di Kimi Antonelli che lo ha salvato nel GP del Brasile
Andrea "Kimi" Antonelli ha compiuto un colpo da maestro che lo ha salvato durante il recente Gran Premio del Brasile.
Secondo un report di FormulaPassion, il pilota italiano ha preso una decisione che gli ha dato un vantaggio decisivo nella gara di Interlagos: "Ciò che ha impressionato del weekend brasiliano di Antonelli è il contesto in cui si è comportato. Kimi si è messo in mostra fin da venerdì, assicurandosi la prima fila con una sola sessione di prove libere e senza aver mai utilizzato le gomme morbide prima del Q3 – condizioni uguali per tutti, ma potenzialmente più insidiose per un debuttante.
"In questo scenario, Antonelli è stato abile nel non lasciarsi sopraffare dalla pressione, senza esagerare con la guida come aveva fatto a Singapore." Oltre alla sua grande sensibilità al volante.
"Kimi ha anche dimostrato una notevole capacità di lettura del weekend, rivelando di non voler utilizzare le più prevedibili gomme medie in qualifica, che invece scelti dal suo compagno di squadra, in modo da conservarli per la gara, dove in seguito si sono rivelati l'unica opzione praticabile tra tutte le mescole", hanno commentato.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
