F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli
F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di giovedì 13° novembre 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un fine settimana straordinario in Brasile, conquistando il suo secondo podio stagionale. Sul circuito brasiliano il pilota ha dimostrato perché è considerato il futuro della Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff ha dichiarato che la straordinaria performance di Kimi Antonelli nel Gran Premio di São Paulo, dove è riuscito a tenere sotto controllo Max Verstappen nella lotta per il secondo posto, è un chiaro segnale di ciò che ancora ci aspetta. LEGGI DI PIÙ
A pochi mesi dall’arrivo in Ferrari, si vocifera già che l’esperienza di Lewis Hamilton a Maranello potrebbe giungere al termine. Nonostante il contratto prosegua fino al 2027, i risultati registrati finora hanno deluso il sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ
Il campione mondiale di F1, Jenson Button, ha risposto con fermezza al presidente della Ferrari, John Elkann, a giudizio delle aspre critiche rivolte a Lewis Hamilton e al compagno Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Emergenza interna; Annuncio brutale; La performance di Checo con SF-23
- Ieri 23:00
Antonelli Notizie Oggi: Messaggio dopo il Brasile; Potenziale rivelato; Pericolo per Hamilton
- Ieri 22:00
F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli
- Ieri 22:00
ULTIME NOTIZIE: Annuncio BRUTALE della Ferrari per il GP di Las Vegas!
- Ieri 17:42
Meglio di Leclerc? Il tempo di Checo Pérez sulla Ferrari SF-23
- Ieri 20:00
Lewis Hamilton rivela se lascerà o resterà alla Ferrari!
- Ieri 19:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre