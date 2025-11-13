F1 Oggi: La Ferrari ha il NUOVO Lewis Hamilton; Mercedes lancia un messaggio forte di Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di giovedì 13° novembre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un fine settimana straordinario in Brasile, conquistando il suo secondo podio stagionale. Sul circuito brasiliano il pilota ha dimostrato perché è considerato il futuro della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha dichiarato che la straordinaria performance di Kimi Antonelli nel Gran Premio di São Paulo, dove è riuscito a tenere sotto controllo Max Verstappen nella lotta per il secondo posto, è un chiaro segnale di ciò che ancora ci aspetta. LEGGI DI PIÙ

A pochi mesi dall’arrivo in Ferrari, si vocifera già che l’esperienza di Lewis Hamilton a Maranello potrebbe giungere al termine. Nonostante il contratto prosegua fino al 2027, i risultati registrati finora hanno deluso il sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ

Il campione mondiale di F1, Jenson Button, ha risposto con fermezza al presidente della Ferrari, John Elkann, a giudizio delle aspre critiche rivolte a Lewis Hamilton e al compagno Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato