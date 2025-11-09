Sainz mostra la frustrazione di Hamilton al GP del Brasile

Carlos Sainz non ha vissuto un pomeriggio fortunato al Circuito di Interlagos in Brasile, e in gran parte ciò è dipeso dalle manovre audaci di Lewis Hamilton.

Durante la corsa amazzonica, Sainz si è classificato fuori dalla zona punti, mentre il pilota della Ferrari ha dovuto abbandonare la gara. Il ritiro di Hamilton è stato determinato dai continui contatti con altre monoposto, uno dei quali ha coinvolto lo spagnolo.

Dopo il traguardo, Sainz ha spiegato: "Ero in corsia interna e, quando Hamilton ha tentato il sorpasso dall'esterno, mi ha progressivamente chiuso ogni opzione."

Per quanti anni è stato ingaggiato Carlos Sainz dalla Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz proseguirà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo si vociferava che Audi potesse rappresentare l'opzione vincente, ma il pilota non intravedeva alcun vantaggio in questa scelta. Anche Red Bull, Mercedes e persino Alpine hanno mostrato interesse, lodando le imprese dello spagnolo. Alla fine, dopo un’attenta riflessione, Sainz ha deciso di puntare sulla Williams, convinto di poter contribuire alla rinascita del team britannico.

Il team britannico, tramite un comunicato stampa, ha svelato che Sainz, con alle spalle una decade in Formula 1, si unirà alla Williams proveniente dalla Scuderia Ferrari con un contratto di due anni, rinnovabile. Il pilota, che gareggerà al fianco di Alex Albon e continuerà a utilizzare il numero 55, farà parte della nuova era regolamentare della F1, con l'obiettivo condiviso di riportare il team ai vertici della griglia. Questo annuncio sottolinea l'impegno della Williams nel rafforzare la propria competitività e consolidare la propria posizione nel panorama mondiale della Formula 1.

