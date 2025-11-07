Charles Leclerc e il suo duro messaggio alla Ferrari: "Siamo lenti"

Charles Leclerc ha lanciato un duro attacco alla Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile.

Il pilota monegasco ha dichiarato ai media, dopo un incidente nelle qualifiche sprint: "Non sono contento. La macchina era molto lenta oggi. Siamo lenti.

"Il mio primo giro in SQ3 è stato buono. Finora è stato un weekend difficile. Modifiche all'assetto? Niente mi fa pensare che ci sia un problema con l'assetto. Proverò qualcosa, ma non sono sicuro se andrà meglio o peggio", ha commentato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

