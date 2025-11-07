Il messaggio di Kimi Antonelli alla McLaren per la Sprint brasiliana

Andrea "Kimi" Antonelli ha inviato un messaggio alla McLaren in vista della gara sprint del Gran Premio del Brasile.

Il pilota italiano è stato la sorpresa a qualificarsi per la gara sprint e, dopo aver concluso in seconda posizione, ha dichiarato a Sky Sports: "Sì, nel complesso è stata una buona sessione. Penso che la Q1 sia stata un po' caotica, con traffico insidioso, ma poi abbiamo trovato il nostro ritmo.

"Peccato il giro con le gomme morbide, lì nel penultimo settore, ma è stato comunque un giro decente. Domani il secondo posto, quindi c'è molto per cui lottare."

"Dovremo stare attenti al vento; cambierà parecchio, quindi ci aspettiamo condizioni molto diverse domani rispetto a oggi. Inoltre, il meteo sarà un po' imprevedibile, ma cercheremo di essere preparati a tutto e speriamo di poter fare una buona gara", ha detto.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

