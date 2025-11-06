Russell sostiene che non c'è NESSUNA DIFFERENZA tra Antonelli e Hamilton

George Russell ritiene che non ci sia alcuna differenza tra correre con Andrea Antonelli o Lewis Hamilton come compagno di squadra alla Mercedes.

Questo è ciò che il pilota britannico ha dichiarato in conferenza stampa: "Onestamente, la mia mentalità non è cambiata molto. Come pilota di Formula 1, impari sempre da tutti.

"Non importa se il tuo compagno di squadra è un sette volte campione del mondo o un esordiente, sei tu a controllare il tuo destino. Solo perché qualcuno è nuovo non significa che non possa imparare da qualcun altro. Mentalmente, sono in un ottimo momento", ha commentato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

