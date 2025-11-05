George Russell mette pressione a Kimi Antonelli: "Me lo aspetto nel 2026"

George Russell ha parlato delle sue aspettative per Andrea "Kimi" Antonelli nella prossima stagione di Formula 1 2026.

Il britannico, in un commento pubblicato da RacingNews365, ha condiviso le sue riflessioni sul compagno di squadra dopo una stagione 2025 piena di complicazioni e alti e bassi.

"Kimi ha sicuramente dimostrato una grande velocità. Penso che per qualsiasi debuttante, naturalmente, sia difficile mantenere questa velocità in modo costante. Mi aspetto che queste grandi dimostrazioni di velocità siano più frequenti nel 2026.

"Abbiamo visto altri piloti in griglia fare un grande salto di qualità da un anno all'altro", ha commentato il pilota britannico.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

