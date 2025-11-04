Mercedes mette in guardia Kimi Antonelli dai suoi errori
La Mercedes ha messo in guardia Andrea "Kimi" Antonelli dai suoi errori in vista della fine della stagione 2025 del Campionato del Mondo di Formula 1.
In dichiarazioni pubblicate da FormulaPassion.it, Toto Wolff ha parlato dei suoi obiettivi per le ultime gare della stagione: "Mancano quattro gare. Siamo a un solo punto dalla Ferrari, con la Red Bull a soli nove punti di distacco.
"Abbiamo avuto un paio di weekend difficili, ma stiamo ancora lottando per il secondo posto. Ognuna di queste quattro gare sarà cruciale nella lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori e, sebbene il nostro vantaggio sui rivali sia svanito ad Austin e in Messico, possiamo reagire in Brasile."
"Il penultimo weekend Sprint dell'anno significa che dovremo dare il massimo fin dall'inizio. Interlagos è un circuito storico con una superficie irregolare, cambi di pendenza e un'ampia varietà di curve. Se a questo si aggiunge il meteo imprevedibile, il margine di errore è minimo.
"Qualunque cosa ci riservi il weekend, il nostro obiettivo è partire bene, superare i nostri avversari e finire davanti ai nostri più diretti rivali", ha commentato.
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?
Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il Campionato Piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua a scalare posizioni e Oscar Piastri continua a ottenere risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.
La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una serie di monoposto sparse per tutta la pista, che cercavano di sorpassare, arrivando persino a superare illegalmente i limiti.
I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il distacco tra i due piloti in termini di piazzamenti sul podio. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante abbia continuato ad avere un ottimo piazzamento, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.
- 1. Lando Norris 357 punti
- 2. Óscar Piastri 356 punti
- 3. Max Verstappen 321 punti
- 4. George Russell 258 punti
- 5. Charles Leclerc 210 punti
- 6. Lewis Hamilton 146 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 97 punti
- 8. Alexander Albon 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg 41 punti
- 10. Isack Hadjar 39 punti
- 11. Carlos Sainz 38 punti
- 12. Fernando Alonso 37 punti
- 13. Oliver Bearman 32 punti
- 14. Lance Stroll 32 punti
- 15. Liam Lawson 30 punti
- 16. Esteban Ocon 30 punti
- 17. Yuki Tsunoda 28 punti
- 18. Pierre Gasly 20 punti
- 19. Gabriele Bortoleto 19 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
