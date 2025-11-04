Mercedes manda un messaggio forte sul futuro di Kimi Antonelli!
Tra le voci su un possibile ingaggio di Max Verstappen, la Mercedes ha lanciato un messaggio forte sul futuro di Andrea "Kimi" Antonelli.
Il Team Principal Toto Wolff ha parlato alla Formula 1 del piano per il pilota italiano: "Kimi ha un futuro promettente. Penso che sia molto difficile entrare in questa generazione di monoposto senza averle guidate prima, contro chiunque conosca bene le monoposto a effetto suolo.
"Il prossimo anno sarà un nuovo inizio. Ora conosce tutti i circuiti, sa come gestire la pressione dei media e come lavorare in squadra, quindi vedremo il vero Kimi l'anno prossimo.
"È molto difficile trovare una correlazione tra il simulatore e la galleria del vento; poi arrivi in pista e tutto è diverso. Non ci aspettavamo di essere così competitivi a Singapore, ma lo siamo stati... I regolamenti sono un po' imprevedibili e tutti i top team sembrano avere problemi di correlazione", ha commentato.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
