SCANDALO: Scatta l'allarme per il motore Ferrari 2026!

Ferrari ha ricevuto notizie poco rassicuranti riguardo al proprio progetto per la stagione 2026 di Formula 1.

Il sito formula1.it ha condiviso nuove informazioni sul motore che la Scuderia di Maranello sta sviluppando per il prossimo campionato.

"Secondo quanto appreso in questi giorni, gli ingegneri arrivati da Alpine hanno “bocciato”, o almeno non elogiato, il lavoro di Ferrari, sostenendo che il motore Alpine (il cui progetto e sviluppo sono stati interrotti prematuramente per decisioni aziendali che ne hanno fermato la vita nella fase embrionale, impedendo quindi di “spremere” cavalli) al banco risultava più efficiente di quello che sta nascendo a Maranello."

"Una voce che, in una fase in cui i tecnici del Cavallino stanno già pensando alla produzione dei componenti che equipaggeranno l’unità di potenza della 678 nelle prime prove, potrebbe rappresentare un duro colpo per la validità del lavoro svolto in questi mesi", si legge nel report.

Correlato: Cadillac SVELA I SEGRETI della sua partnership con Ferrari!

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!