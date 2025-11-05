Cadillac SVELA I SEGRETI della sua partnership con Ferrari!

Cadillac ha confermato la sua intenzione di contattare la Ferrari per offrire un posto a Sergio Pérez prima del suo ritorno in Formula 1.

Graeme Lowdon, team principal della scuderia americana, ha rivelato a ESPN nuovi dettagli sulla partnership con la Scuderia di Maranello e sul coinvolgimento del pilota messicano.

"Non stiamo testando la vettura in realtà. Quello che stiamo facendo è dare a Checo l'opportunità di tornare al volante, perché è da un po' che non guida una monoposto. Non sono sicuro di tutte le date (metà novembre), ma so che sarà molto presto e lui sarà lì abbastanza spesso.

"Abbiamo ancora molto lavoro da fare su questo fronte. Poi guiderà anche nel test TPC a metà novembre. Quindi è un test di una vettura precedente, ma questo è tutto", ha confermato il capo di Cadillac.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

