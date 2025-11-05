ULTIME NOTIZIE: Aston Martin punta alla Ferrari per il sostituto di Fernando Alonso!

A quanto pare, l'Aston Martin starebbe già cercando sostituti per Fernando Alonso e Lance Stroll, con la Ferrari tra le opzioni.

Secondo Ralf Schumacher su GPBlog, il team britannico ha già diversi piloti nel mirino per sostituire la sua attuale formazione: "Le voci nel paddock sono chiare: l'Aston Martin sta cercando urgentemente un cambio per il 2026 o, al più tardi, in seguito.

"Naturalmente, stanno cercando due piloti di alto livello. Un candidato è Oscar Piastri – posso dire con ragionevole certezza che i colloqui sono già in corso – e, naturalmente, Charles Leclerc, se lo desidera, è un'altra opzione."

"E chissà, magari cercheranno anche di trovare un modo per rescindere anticipatamente il suo contratto se ci sarà una formazione alternativa per l'anno prossimo. Altrimenti, non ha senso continuare", ha detto.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

