ULTIME NOTIZIE: La Ferrari subisce una perdita nella sua formazione per il 2026!

La Ferrari ha perso una figura chiave in vista del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Secondo quanto riportato da f1ingenerale, la Scuderia ha perso uno dei suoi ingegneri strettamente legati a Lewis Hamilton: "Riccardo Corte lascia il Cavallino Rampante dopo undici anni, nei quali ha ricoperto diversi incarichi importanti.

"Arrivato a Maranello con il debutto delle Power Unit ibride, si è dedicato all'ottimizzazione dei sistemi di controllo e gestione dell'energia. Ha poi assunto la responsabilità del simulatore e delle operazioni di preparazione e analisi dei weekend di gara.

" "L'annuncio arriva direttamente da Grove Racing, team impegnato nel campionato Supercar. A partire dal 2026, l'italiano sarà l'ingegnere di pista di Kai Allen, un giovanissimo australiano e una grande promessa del motorsport", hanno riferito.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

